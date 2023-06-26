Более 40% россиян ищут подержанные автомобили дороже 500 тысяч рублей

Согласно данным «Авито Авто», 43% россиян ищут подержанные машины дороже 500 тыс. рублей.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу платформы.

Согласно аналитике сервиса, 46% людей ищут автомобили с двумя типами кузова. Практически 25% выбирают автомобиль трёх разных типов, 23% — один тип.

Также отмечается, что 59% респондентов рассматривают варианты автомобилей только с одним типом коробки передач, остальные россияне — как с механической, так и с автоматической трансмиссией.

Ранее, по сообщению НСН, председатель Союза потребителей Пётр Шелищ заявил, что торговые сети «захватили» почти весь рынок.