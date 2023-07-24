Кинолог Уражевский рассказал о важности обустройства комфортной городской среды для собак

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал об особенностях организации комфортной городской среды для собак.

Специалист отметил, что для многих собаки — члены семьи.

«В каждой третьей семье есть животное, чаще всего это собака. Дети, которые растут с животными, более ответственные, позитивно относятся к природе и людям… Доказано, что люди, проводящие много времени с животными, живут намного дольше. Дети не сидят в гаджетах и у телевизора. Взрослые не идут в бар или ещё куда-то, а идут на свежий воздух (с собакой. — RT), на площадку», — рассказал Уражевский.

Он добавил, что комфортная городская среда для собак заключается в организации удобного проживания с животными, в том числе, например, в постройке площадки для выгула, дрессировки и занятий спортом с питомцем.

«Есть разные виды спорта для собак… В густонаселённом мегаполисе должна быть небольшая площадка, которую будут мыть и дезинфицировать. Должны быть элементарные снаряды (для занятий. — RT). Должно быть ограждение, потому что могут быть люди, которые не любят собак, или дети, которые могут кричать или замахиваться», — добавил специалист.

Он отметил, что размер и оснащённость площадки должны зависеть от местности.

«Надо смотреть на месте, потому что не может быть однотипного подхода… Есть площадки среднего размера, где большее количество снарядов, где есть часть для занятий (дрессировкой. — RT) и может быть зона с песком или травой»,— заключил Уражевский.

Ранее, как сообщало РИА Новости, выпускники программы «Архитеркторы.рф» рассказали премьер-министру России Михаилу Мишустину о проекте создания комфортной городской среды для собак, глава правительства счёл его перспективным.