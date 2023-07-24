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Главному инженеру частной компании предъявлено обвинение после ЧП с кипятком в ТЦ в Москве

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Главному инженеру частной компании после ЧП в ТЦ «Времена года» в Москве, где произошёл прорыв трубы с кипятком, предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем по неосторожности смерть четырёх лиц.
Главному инженеру частной компании предъявлено обвинение после ЧП с кипятком в ТЦ в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Соотвествующий процессуальный документ поступил в прокуратуру Москвы. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека.

24 июля стало известно, что Следственный комитет задержал главного инженера.

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