Главному инженеру частной компании предъявлено обвинение после ЧП с кипятком в ТЦ в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«Соотвествующий процессуальный документ поступил в прокуратуру Москвы. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека.
24 июля стало известно, что Следственный комитет задержал главного инженера.