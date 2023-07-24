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В Пермском крае музей подготовил посвящённый Ижевскому автомобильному заводу проект

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В Пермском крае музей «Ретро-Гараж» подготовил проект, посвящённый Ижевскому автомобильному заводу и его создателю — бывшему министру обороны СССР Дмитрию Устинову.
В Пермском крае музей подготовил посвящённый Ижевскому автомобильному заводу проект
  • Gettyimages.ru
  • © Saklakova

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора Пермского края Дмитрия Манохина.

«Ижевский завод брал стандартные машины с конвейера и превращал их в гоночные болиды для сборной Советского Союза. А многие детали для авто поставляли наши пермские заводы. Авторы проекта искренне болеют за своё дело, живут им. Их инициатива в этом году получила господдержку: команда музея выиграла в конкурсе Фонда президентских грантов», — уточнил он.

Уже в эти выходные откроется уличная выставка на аллее на Крупской. Завершится проект концертом губернского оркестра и выставкой ретроавтомобилей на набережной.

Ранее сообщалось, что художники из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Москвы создадут арт-объекты в Тюмени в рамках ежегодного проекта «Морфология улиц».

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