В Пермском крае музей подготовил посвящённый Ижевскому автомобильному заводу проект

В Пермском крае музей «Ретро-Гараж» подготовил проект, посвящённый Ижевскому автомобильному заводу и его создателю — бывшему министру обороны СССР Дмитрию Устинову.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора Пермского края Дмитрия Манохина.

«Ижевский завод брал стандартные машины с конвейера и превращал их в гоночные болиды для сборной Советского Союза. А многие детали для авто поставляли наши пермские заводы. Авторы проекта искренне болеют за своё дело, живут им. Их инициатива в этом году получила господдержку: команда музея выиграла в конкурсе Фонда президентских грантов», — уточнил он.

Уже в эти выходные откроется уличная выставка на аллее на Крупской. Завершится проект концертом губернского оркестра и выставкой ретроавтомобилей на набережной.

Ранее сообщалось, что художники из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Москвы создадут арт-объекты в Тюмени в рамках ежегодного проекта «Морфология улиц».