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Художники из разных городов России украсят Тюмень в рамках проекта «Морфология улиц»

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Художники из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Москвы создадут арт-объекты в Тюмени в рамках ежегодного проекта «Морфология улиц».
Художники из разных городов России украсят Тюмень в рамках проекта «Морфология улиц»
  • Gettyimages.ru
  • © SergeyVButorin

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на исполнительного директора проекта Анастасию Ларенко.

Художники создадут муралы, арт-объекты с витражом, уличные панно и другие работы. Тема — «Сокращая дистанцию».

Часть арт-объектов создадут совместно с жителями города во время творческих лабораторий.

Ранее сообщалось, что в Русском музее Санкт-Петербурга 21 июля открывается выставка работ русских художников XIX—XX веков, посвящённых Африке.

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