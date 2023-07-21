Художники из разных городов России украсят Тюмень в рамках проекта «Морфология улиц»

Художники из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Москвы создадут арт-объекты в Тюмени в рамках ежегодного проекта «Морфология улиц».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на исполнительного директора проекта Анастасию Ларенко.

Художники создадут муралы, арт-объекты с витражом, уличные панно и другие работы. Тема — «Сокращая дистанцию».

Часть арт-объектов создадут совместно с жителями города во время творческих лабораторий.

Ранее сообщалось, что в Русском музее Санкт-Петербурга 21 июля открывается выставка работ русских художников XIX—XX веков, посвящённых Африке.