Художники из разных городов России украсят Тюмень в рамках проекта «Морфология улиц»
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на исполнительного директора проекта Анастасию Ларенко.
Художники создадут муралы, арт-объекты с витражом, уличные панно и другие работы. Тема — «Сокращая дистанцию».
Часть арт-объектов создадут совместно с жителями города во время творческих лабораторий.
Ранее сообщалось, что в Русском музее Санкт-Петербурга 21 июля открывается выставка работ русских художников XIX—XX веков, посвящённых Африке.