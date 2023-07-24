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В СК России сообщили о завершении расследования ещё трёх убийств ангарского маньяка Попкова

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Глава следственного управления СК России по Иркутской области Анатолий Ситников сообщил о завершении расследования трёх эпизодов преступлений ангарского маньяка Михаила Попкова.

«Мы завершили расследование очередных трех эпизодов его преступной деятельности, и готовы в ближайшее время передать для утверждения обвинительного заключения прокурором», — цитирует его ТАСС.

По словам Ситникова, речь идёт о трёх убийствах в начале 2000-х годов. Из них два были совершены в Иркутске, одно — в Ангарске.

В январе Попков, признанный виновным в убийстве более 80 человек и приговорённый к двум пожизненным срокам, признался в совершении новых преступлений.

В июне 2021 года суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам колонии Попкова, который ранее получил два пожизненных срока за 81 убийство.

10 декабря 2018 года суд приговорил ангарского маньяка ко второму пожизненному сроку по новому уголовному делу об убийствах 59 женщин. 

В январе 2015 года Попков был приговорён к первому сроку за убийство 22 женщин и причинение тяжких телесных повреждений ещё двум.

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