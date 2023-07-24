Число задержанных из-за ЧП в Крыму пассажирских поездов выросло до пяти
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Об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».
«Пассажиры поезда №92 Москва — Севастополь отправятся от станции Джанкой автобусами до станции Урожайная, где вновь пересядут на поезд и проследуют до своих конечных станций. Начата посадка пассажиров в автобусы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что один поезд остановлен на станции Джанкой, ещё один — на станции Нижнегорская, и два — на станции Владиславовка.
Ранее сообщалось о задержании двух поездов.
Очередь на проезд по Крымскому мосту с двух сторон увеличилась до 870 автомобилей.