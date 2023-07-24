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Психолог Матари заявила, что долговые обязательства не должны давить на человека

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Психолог Анна Матари рассказала, как помочь себе преодолеть финансовый кризис психологически.

Психолог в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что люди с долговыми обязательствами экономят и постоянно думают о деньгах. При этом бывают случаи, когда человек забывает о долгах и живёт так, будто их нет. Так срабатывают защитные механизмы организма, объяснила психолог.

Однако, по её словам, важно признать свои долговые обязательства, а также сохранять трезвый взгляд на сложившуюся ситуацию.

Матари подчеркнула, что финансовые обстоятельства не должны на вас давить и мешать наслаждаться жизнью.

«Иметь долги — это нормально, институт заимствований существует не первый век. С вами всё хорошо, вы имеете право расслабиться, даже если есть временные сложности в жизни», — отметила Матари.

Ранее, по сообщению телеканала «360», известный психолог Денис Долгов перечислил главные признаки депрессии, при которых лучше обратиться к врачу.

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