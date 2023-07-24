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В аэропорту Омска задержали два рейса из-за аварийного отключения электричества

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В омском аэропорту задержали рейсы в Санкт-Петербург и Новосибирск из-за аварии, которая произошла примерно в 08:45 утра. В аэропорту вышла из строя кабельная линия высокого напряжения.
В аэропорту Омска задержали два рейса из-за аварийного отключения электричества
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru.

Уточняется, что из-за отключения электричества нельзя было проводить процедуру осмотра пассажиров. Однако к 10 утра регистрация на рейсы открылась.

Из-за аварии два рейса были задержаны, 184 пассажира вылетели по нужным направлениям на 15—20 минут позже графика.

Ранее сообщалось, что вылетевший из московского аэропорта Шереметьево самолёт не смог приземлиться в Тюмени из-за тумана.

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