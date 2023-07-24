В аэропорту Омска задержали два рейса из-за аварийного отключения электричества
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru.
Уточняется, что из-за отключения электричества нельзя было проводить процедуру осмотра пассажиров. Однако к 10 утра регистрация на рейсы открылась.
Из-за аварии два рейса были задержаны, 184 пассажира вылетели по нужным направлениям на 15—20 минут позже графика.
Ранее сообщалось, что вылетевший из московского аэропорта Шереметьево самолёт не смог приземлиться в Тюмени из-за тумана.