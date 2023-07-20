В Тюмени из-за тумана не смог приземлиться самолёт из Москвы

Вылетевший из московского аэропорта Шереметьево самолёт не смог приземлиться в Тюмени из-за тумана. Он был вынужден отправиться в аэропорт города Омска.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу тюменского аэропорта Рощино имени Д.И. Менделеева.

Уточняется, что воздушное судно с пассажирами прибыло с опозданием на час в Тюмень, в 09:22. Из-за опоздания вылет самолёта в Москву был также задержан на три часа, отправка состоится с 10:30.

Ранее сообщалось, что самолёт Boeing 737 рейса Тюмень — Бишкек при буксировке в аэропорту Рощино повредил левое крыло о мачту освещения, возбуждено уголовное дело.