В Тюмени из-за тумана не смог приземлиться самолёт из Москвы
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Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу тюменского аэропорта Рощино имени Д.И. Менделеева.
Уточняется, что воздушное судно с пассажирами прибыло с опозданием на час в Тюмень, в 09:22. Из-за опоздания вылет самолёта в Москву был также задержан на три часа, отправка состоится с 10:30.
Ранее сообщалось, что самолёт Boeing 737 рейса Тюмень — Бишкек при буксировке в аэропорту Рощино повредил левое крыло о мачту освещения, возбуждено уголовное дело.