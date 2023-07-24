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В Мурманской области прошло ротное тактическое учение мотострелков Северного флота

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В Мурманской области прошло ротное тактическое учение военнослужащих отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В рамках учения мотострелки отрабатывали тактику наступления и обороны во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями.

В учениях использовались миномёты «Василёк», ракетные системы залпового огня «Град», а также самоходные противотанковые комплексы «Штурм-С».

Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей Китая прибыл во Владивосток после совместных российско-китайских военно-морских учений «Север. Взаимодействие — 2023».

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