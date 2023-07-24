В Госдуме предложили в качестве эксперимента узаконить гостевые дома в трёх регионах

Заместители председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко и Татьяна Лобач предложили провести эксперимент и легализовать гостевые дома в трёх регионах, соблюдая ряд ограничений.

Эксперимент предложено провести в регионах, где проблема стоит острее всего: Крыму, Краснодарском крае и Севастополе. Он продлится с 1 апреля 2024 года до 31 декабря 2026 года. Соответствующий законопроект депутаты планируют внести в Госдуму 24 июля, пишет «Парламентская газета».

«Мы исходим из того, что все остальные объекты туристического размещения, построенные на землях ИЖС, должны легализоваться именно как гостиницы и соответствовать всем нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к гостиницам», — объяснила Костенко.

Согласно документу, статус гостевого получит только дом, владелец которого зарегистрирован в нём, либо находящийся на том же участке, что и жильё его владельца.

Владельцы гостевых домов смогут обустроить максимум 15 номеров. А общая площадь всех жилых помещений, которые находятся на участке, где стоит гостевой дом, не должна превышать 1 тыс. кв. м.

Все гостевые дома включат в специальный реестр, который ведёт Минэкономразвития, и получат уникальный номер. А категория у всех гостевых домов будет одна: без звёзд.

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