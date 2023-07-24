Глава «Почты России» Волков заявил о восстановлении почтового обмена с 13 странами с начала года

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков рассказал, как компания развивается на международном рынке.

Волков рассказал в интервью «Российской газете», что санкционные ограничения не могли не повлиять на работу «Почты России».

Генеральный директор заявил, что упал объём входящей международной почты. Кроме того, возникла необходимость перестройки логистических цепочек.

При этом, по словам Волкова, «Почта России» прорабатывает новые маршруты для доставки.

«В июле первыми в России запустили тестовый состав для ускоренной перевозки почтовых отправлений и грузов электронной коммерции в багажных вагонах из Китая в Россию. Новый сервис станет альтернативой автомобильным и авиационным грузоперевозкам по скорости доставки и стоимости», — добавил Волков.

По его словам, «Почта России» восстановила обмен с 13 странами с начала года. Кроме того, на данный момент есть почтовое сообщение с 130 странами мира.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия разрабатывает способы ограничения торговли алмазами из России, чтобы сократить доходы российской стороны, получаемые от экспорта драгоценных камней.