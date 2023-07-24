На борту следовавшего в Ростов-на-Дону судна для перевозки зерна нашли следы взрывчатки

На борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, обнаружены следы взрывчатки, сообщили в ЦОС ФСБ России.

«22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тетрила», — заявили в ФСБ.

Кроме того, были выявлены признаки вмешательства в конструктивные части сухогруза.

По данным российских спецслужб, в конце мая корабль находился в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла команду корабля, состоящую из 12 украинских граждан, полностью сменили, также было изменено название сухогруза.

«Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», — заключили в ФСБ.

Ранее глава департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв заявил, что инспекции судов с зерном в рамках черноморской инициативы возобновились после того, как нарушившая процедуры украинская сторона поняла, что «нахрапом» её действия не пройдут.