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В Волгограде возбудили дело из-за возможного осквернения захоронения на Мамаевом кургане

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Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела об осквернении места захоронения на Мамаевом кургане.
В Волгограде возбудили дело из-за возможного осквернения захоронения на Мамаевом кургане
  • РИА Новости

«Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 23-летней жительницы г. Самары. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК России (осквернение мест захоронения)», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Как следует из материалов уголовного дела, 21 июля подозреваемая, находясь на месте захоронения на территории объекта культурного наследия федерального значения «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане», совершила «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия».

Всё происходящее она снимала, а после соответствующую видеозапись опубликовала в интернете.

Уголовное дело находится в производстве ОД ОП №4 УМВД России по Волгограду.

В мае в Ставропольском крае суд отправил под стражу двух мужчин, обвиняемых в осквернении символов воинской славы России.

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