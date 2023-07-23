Сальдо заявил о росте числа машин на участке сухопутного коридора в Крым на Херсонщине
- РИА Новости
«Число машин на дорогах области после перекрытия Крымского моста увеличилось, но пути не перегружены», — цитирует его ТАСС.
Сальдо подчеркнул, что в настоящий момент никаких пробок и заторов нет, а за ситуацией постоянно следят межрегиональный координационный штаб и профильные региональные службы.
Он отметил, что все нештатные ситуации, если они возникнут, будут оперативно устранять.
7 июля стало известно, что на Керченской паромной переправе начали работу два больших десантных корабля, которые привлекли для перевозки гражданских автомобилей.