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Сальдо заявил о росте числа машин на участке сухопутного коридора в Крым на Херсонщине

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Временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что заторов и пробок на участке сухопутного коридора в Крым в Херсонской области нет, хотя машин после теракта на Крымском мосту стало больше.
Сальдо заявил о росте числа машин на участке сухопутного коридора в Крым на Херсонщине
  • РИА Новости

«Число машин на дорогах области после перекрытия Крымского моста увеличилось, но пути не перегружены», — цитирует его ТАСС.

Сальдо подчеркнул, что в настоящий момент никаких пробок и заторов нет, а за ситуацией постоянно следят межрегиональный координационный штаб и профильные региональные службы.

Он отметил, что все нештатные ситуации, если они возникнут, будут оперативно устранять.

7 июля стало известно, что на Керченской паромной переправе начали работу два больших десантных корабля, которые привлекли для перевозки гражданских автомобилей.

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