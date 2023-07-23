МВД России: ущерб от преступлений за шесть месяцев 2023 года составил более 284 млрд рублей

Ущерб от преступлений за первые шесть месяцев текущего года превысил 284 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе.

«Ущерб от преступлений составил 284,3 млрд рублей, что на 42,5% меньше аналогичного показателя прошлого года», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что более 80% ущерба нанесено преступлениями, зафиксированными в городах и пгт.

Ранее МВД России опубликовало статистику, в которой указывается, что почти 1,2 тыс. преступлений террористического характера зарегистрировано в России за первые шесть месяцев 2023 года.