МВД России: ущерб от преступлений за шесть месяцев 2023 года составил более 284 млрд рублей
- РИА Новости
«Ущерб от преступлений составил 284,3 млрд рублей, что на 42,5% меньше аналогичного показателя прошлого года», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что более 80% ущерба нанесено преступлениями, зафиксированными в городах и пгт.
Ранее МВД России опубликовало статистику, в которой указывается, что почти 1,2 тыс. преступлений террористического характера зарегистрировано в России за первые шесть месяцев 2023 года.