В России за сутки ликвидировали 64 лесных пожара

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 64 природных пожара. Об этом сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

«За прошедшие сутки, 22 июля, в 21 регионе России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 64 лесных пожара на площади, пройденной огнём, 58 033 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным на 00:00, 23 июля на территории России действовало 188 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 485 883 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Ранее власти Ханты-Мансийского автономного округа заявили, что режим чрезвычайной ситуации в лесах региона снят в связи со стабильной обстановкой с природными пожарами.