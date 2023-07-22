Власти Ханты-Мансийского автономного округа сняли введённый из-за пожаров в лесах режим ЧС
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на Telegram регионального правительства.
«В Югре снят режим ЧС в лесах регионального характера и региональный уровень реагирования», — говорится в заявлении.
Уточняется, что соответствующее постановление сегодня подписала губернатор Наталья Комарова в связи со стабилизацией обстановки.
Ранее власти Приамурья приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах региона в связи с природными пожарами.