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Власти Ханты-Мансийского автономного округа сняли введённый из-за пожаров в лесах режим ЧС

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа заявили, что режим чрезвычайной ситуации в лесах региона снят в связи со стабильной обстановкой с природными пожарами.
Власти Ханты-Мансийского автономного округа сняли введённый из-за пожаров в лесах режим ЧС
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на Telegram регионального правительства.

«В Югре снят режим ЧС в лесах регионального характера и региональный уровень реагирования», — говорится в заявлении.

Уточняется, что соответствующее постановление сегодня подписала губернатор Наталья Комарова в связи со стабилизацией обстановки.

Ранее власти Приамурья приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах региона в связи с природными пожарами.

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