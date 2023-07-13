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Режим ЧС в лесах вводят в Приамурье из-за пожаров

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Власти Приамурья вводят режим чрезвычайной ситуации в лесах на территории региона из-за природных возгораний.
Режим ЧС в лесах вводят в Приамурье из-за пожаров
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампредседателя правительства области — министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов.

«По достижению критерия чрезвычайной ситуации два района — Зейский и Селемджинский — ввели режим ЧС в лесах. Тем самым у нас возникли все основания ввести региональный режим ЧС в лесах на территории Амурской области», — сказал он.

По словам министра, в настоящий момент уже принято соответствующее решение и уже идёт согласование соответствующего распоряжения губернатора. 

Он также добавил, что на сегодняшний день в регионе на пожарах работает 536 человек, это практически 90% всей группировки Амурской области.

«В резерве остались 47 человек», — сказал министр.

Ранее в Белорецком районе Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного природного пожара.

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