В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара
Об этом пишет mkset.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
По сообщению ведомства, за сутки площадь пожара увеличилась до 320 га. В то же время огонь активно распространяется в сторону деревень Азангулово и Катарыш, которые находятся в 7 и 5 км соответственно от очага возгорания.
«Произведено наращивание сил и средств, задействованных в тушении. Держу ситуацию на личном контроле», — отметил глава района Андрей Иванюта.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Хабаровском крае ввели межрегиональный режим ЧС из-за лесных пожаров.