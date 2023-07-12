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В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара

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В Белорецком районе Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за крупного природного пожара.

Об этом пишет mkset.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По сообщению ведомства, за сутки площадь пожара увеличилась до 320 га. В то же время огонь активно распространяется в сторону деревень Азангулово и Катарыш, которые находятся в 7 и 5 км соответственно от очага возгорания.

«Произведено наращивание сил и средств, задействованных в тушении. Держу ситуацию на личном контроле», — отметил глава района Андрей Иванюта.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Хабаровском крае ввели межрегиональный режим ЧС из-за лесных пожаров.

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