Шестилетний мальчик пропал в Кузбассе, возбуждено дело
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на СУСК по Кемеровской области.
«Мальчик вышел за пределы приусадебного участка своего дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми, домой не вернулся», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехала следственная группа.
Ранее СК начал расследование убийства мальчика, тело которого нашли в московском парке.
Также сообщалось, что тело пропавшей в Иркутске девочки обнаружили в реке.