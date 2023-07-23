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Шестилетний мальчик пропал в Кузбассе, возбуждено дело

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Шестилетний ребёнок пропал в жилом районе Кедровка Рудничного района города Кемерово, возбуждено уголовное дело.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на СУСК по Кемеровской области.

«Мальчик вышел за пределы приусадебного участка своего дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми, домой не вернулся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственная группа.

Ранее СК начал расследование убийства мальчика, тело которого нашли в московском парке.

Также сообщалось, что тело пропавшей в Иркутске девочки обнаружили в реке.

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