Тело пропавшей в Иркутске месяц назад девочки обнаружили в реке

В реке Ушаковка у моста нашли тело полуторагодовалой девочки, пропавшей месяц назад в Иркутске. Поисковые мероприятия не приостанавливались до сегодняшнего дня.

Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.

По данным ведомства, 9 июня в полицию обратилась мать девочки с заявлением о пропаже ребёнка на берегу реки Ушаковка.

Следственный отдел Куйбышевского района СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи рассматривают версию, что ребёнок мог утонуть, пока родители распивали алкогольные напитки, не обращая внимания на свою дочь.

В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела, сотрудники МЧС совместно с криминалистами изучают место происшествия. Уточняется, что тело ребёнка после осмотра будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее СК возбудил дело после исчезновения полуторагодовалой девочки в Иркутске.