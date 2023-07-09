Тело пропавшей в Иркутске месяц назад девочки обнаружили в реке
- РИА Новости
Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.
По данным ведомства, 9 июня в полицию обратилась мать девочки с заявлением о пропаже ребёнка на берегу реки Ушаковка.
Следственный отдел Куйбышевского района СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи рассматривают версию, что ребёнок мог утонуть, пока родители распивали алкогольные напитки, не обращая внимания на свою дочь.
В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела, сотрудники МЧС совместно с криминалистами изучают место происшествия. Уточняется, что тело ребёнка после осмотра будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее СК возбудил дело после исчезновения полуторагодовалой девочки в Иркутске.