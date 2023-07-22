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Сухогруз «Инженер Шуткова» сел на мель в Нижегородской области

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На Волге сел на мель сухогруз «Инженер Шуткова», Приволжская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия.

«Примерно в 21:50 сухогруз «Инженер Шуткова», выполняющий рейс по маршруту Щелейки — Нижний Новгород, сел на мель на 885-м километре реки Волга (Сормово). Судно загружено щебнем», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что севшее на мель судно не мешает движению других кораблей. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Сухогруз разгружают и снимают с мели.

В марте у берегов Сахалина в Татарском проливе затонул сухогруз под флагом Китая.

Инцидент произошёл неподалёку от морского порта Ванино.

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