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Число пострадавших при обрушении моста в Ленобласти возросло до восьми

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В результате обрушения пешеходного моста в Луге в Ленинградской области пострадали восемь человек.
Число пострадавших при обрушении моста в Ленобласти возросло до восьми
  • РИА Новости

«Ещё троим пострадавшим помощь оказана на месте падения конструкции моста», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Таким образом, число пострадавших выросло до восьми.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил главе комитета по здравоохранению Александру Жаркову взять на контроль оказание помощи пострадавшим при происшествии.

Ранее в СК России сообщили, что пешеходный мост обрушился в городе Луге.

СК возбудил дело по факту случившегося.

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