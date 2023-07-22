Число пострадавших при обрушении моста в Ленобласти возросло до восьми
- РИА Новости
«Ещё троим пострадавшим помощь оказана на месте падения конструкции моста», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Таким образом, число пострадавших выросло до восьми.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил главе комитета по здравоохранению Александру Жаркову взять на контроль оказание помощи пострадавшим при происшествии.
Ранее в СК России сообщили, что пешеходный мост обрушился в городе Луге.
СК возбудил дело по факту случившегося.