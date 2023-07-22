Пешеходный мост обрушился в городе Луга Ленинградской области, есть пострадавшие.

Об этом сообщает региональное СУ СК России.

«Проводится доследственная проверка по факту обрушения пешеходного моста в городе Луга... По предварительным данным, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нападением собаки на коляску с маленькой девочкой в Мурино Ленинградской области.