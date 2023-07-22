Пешеходный мост обрушился в городе Луга Ленинградской области
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное СУ СК России.
«Проводится доследственная проверка по факту обрушения пешеходного моста в городе Луга... По предварительным данным, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
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