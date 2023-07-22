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Суд арестовал протаранившего в Екатеринбурге автомобили водителя Porsche

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Суд в Екатеринбурге арестовал протаранившего автомобили водителя Porsche Cayenne.
Суд арестовал протаранившего в Екатеринбурге автомобили водителя Porsche
  • РИА Новости

Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Суд Кировского района Екатеринбурга, рассмотрев материалы полиции в отношении уроженца Алапаевска, который минувшей ночью пытался скрыться от нарядов ДПС... арестовал его на 15 суток», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, задержанный допустил 14 нарушений правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель автомобиля Porsche протаранил несколько машин, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Позднее он был задержан.

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