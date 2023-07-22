URA.RU: в Екатеринбурге водитель Porsche протаранил автомобили во время побега от полиции
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на очевидца происшествия.
Уточняется, что инцидент произошёл рано утром на улице Блюхера, 43. Чтобы остановить злоумышленника, полицейским пришлось применить оружие и стрелять по колёсам автомобиля.
«Нас разбудили выстрелы. Полицейские стреляли по колесам Porsche, который пытался скрыться от экипажей ДПС. В результате погони несколько припаркованных машин пострадали, автомобиль виновника стоит без колеса», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что в Славянском районе Краснодарского края в результате ДТП погибли четыре человека.