URA.RU: в Екатеринбурге водитель Porsche протаранил автомобили во время побега от полиции

В Екатеринбурге водитель автомобиля Porsche протаранил несколько машин, пытаясь скрыться от сотрудников полиции.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на очевидца происшествия.

Уточняется, что инцидент произошёл рано утром на улице Блюхера, 43. Чтобы остановить злоумышленника, полицейским пришлось применить оружие и стрелять по колёсам автомобиля.

«Нас разбудили выстрелы. Полицейские стреляли по колесам Porsche, который пытался скрыться от экипажей ДПС. В результате погони несколько припаркованных машин пострадали, автомобиль виновника стоит без колеса», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Славянском районе Краснодарского края в результате ДТП погибли четыре человека.