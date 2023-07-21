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В Краснодарском крае в результате ДТП с грузовиком погибли четыре человека

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В Славянском районе Краснодарского края в результате ДТП погибли четыре человека.
В Краснодарском крае в результате ДТП с грузовиком погибли четыре человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Авария произошла днём 21 июля на 101-м км трассы Краснодар — Темрюк.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную обочину, где врезался в дорожное ограждение, после чего столкнулся с грузовиком Howo.

Иномарка перевернулась, грузовик вылетел с проезжей части. Погибли люди, находившиеся в легковом автомобиле, в том числе двое детей. Ещё один ребёнок госпитализирован.

Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двое пятилетних детей пострадали в результате ДТП с электросамокатами. Оба инцидента произошли утром в четверг, 20 июля. Следователи проводят проверку.

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