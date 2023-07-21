В Краснодарском крае в результате ДТП с грузовиком погибли четыре человека
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Авария произошла днём 21 июля на 101-м км трассы Краснодар — Темрюк.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную обочину, где врезался в дорожное ограждение, после чего столкнулся с грузовиком Howo.
Иномарка перевернулась, грузовик вылетел с проезжей части. Погибли люди, находившиеся в легковом автомобиле, в том числе двое детей. Ещё один ребёнок госпитализирован.
Полиция проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двое пятилетних детей пострадали в результате ДТП с электросамокатами. Оба инцидента произошли утром в четверг, 20 июля. Следователи проводят проверку.