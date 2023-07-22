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Минздрав: медпомощь оказана 12 эвакуированным после атаки беспилотника жителям Крыма

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Медицинская помощь оказана 12 жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункт временного размещения после атаки беспилотника на склад боеприпасов.
Минздрав: медпомощь оказана 12 эвакуированным после атаки беспилотника жителям Крыма
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве рассказали, что четыре бригады скорой медицинской помощи и сотрудники поликлиник Красногвардейского района осматривают жителей, эвакуированных из-за атаки беспилотника на склад боеприпасов.

«12 жителям оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что власти полуострова приняли решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места атаки беспилотника на склад боеприпасов.

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