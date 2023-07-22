Минздрав: медпомощь оказана 12 эвакуированным после атаки беспилотника жителям Крыма
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В ведомстве рассказали, что четыре бригады скорой медицинской помощи и сотрудники поликлиник Красногвардейского района осматривают жителей, эвакуированных из-за атаки беспилотника на склад боеприпасов.
«12 жителям оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что власти полуострова приняли решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места атаки беспилотника на склад боеприпасов.