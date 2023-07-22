Узнать больше

Водитель внедорожника в Адыгее наехал на людей, погиб ребёнок

Короткая ссылка
Водитель внедорожника в Майкопе наехал на людей, погиб мальчик, заявил глава республики Мурат Кумпилов.
Водитель внедорожника в Адыгее наехал на людей, погиб ребёнок
  • РИА Новости

«Водитель внедорожника... потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка. К сожалению, погиб один ребёнок — мальчик 2014 года рождения, ещё несколько человек получили травмы различной степени тяжести», — сообщил он.

Кумпилов выразил соболезнования семье мальчика и навестил в больнице пострадавших.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики, в результате аварии пострадали двое взрослых и четверо детей.

Ранее в Славянском районе Краснодарского края в результате ДТП погибли четыре человека.

Иномарка перевернулась, грузовик вылетел с проезжей части. Погибли люди, находившиеся в легковом автомобиле, в том числе двое детей. Ещё один ребёнок госпитализирован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить