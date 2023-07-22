Водитель внедорожника в Адыгее наехал на людей, погиб ребёнок

Водитель внедорожника в Майкопе наехал на людей, погиб мальчик, заявил глава республики Мурат Кумпилов.

«Водитель внедорожника... потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка. К сожалению, погиб один ребёнок — мальчик 2014 года рождения, ещё несколько человек получили травмы различной степени тяжести», — сообщил он.

Кумпилов выразил соболезнования семье мальчика и навестил в больнице пострадавших.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики, в результате аварии пострадали двое взрослых и четверо детей.

Ранее в Славянском районе Краснодарского края в результате ДТП погибли четыре человека.

Иномарка перевернулась, грузовик вылетел с проезжей части. Погибли люди, находившиеся в легковом автомобиле, в том числе двое детей. Ещё один ребёнок госпитализирован.