Водитель внедорожника в Адыгее наехал на людей, погиб ребёнок
- РИА Новости
«Водитель внедорожника... потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка. К сожалению, погиб один ребёнок — мальчик 2014 года рождения, ещё несколько человек получили травмы различной степени тяжести», — сообщил он.
Кумпилов выразил соболезнования семье мальчика и навестил в больнице пострадавших.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики, в результате аварии пострадали двое взрослых и четверо детей.
Ранее в Славянском районе Краснодарского края в результате ДТП погибли четыре человека.
Иномарка перевернулась, грузовик вылетел с проезжей части. Погибли люди, находившиеся в легковом автомобиле, в том числе двое детей. Ещё один ребёнок госпитализирован.