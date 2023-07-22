Захарова: виновные в расправе над российским журналистом понесут наказание
- РИА Новости
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы», — отметила она.
В Министерстве обороны России уточнили, что журналист Ростислав Журавлёв погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости.