Власти Запорожской области окажут помощь семье погибшего военкора Журавлёва

Власти Запорожской области окажут необходимую помощь семье погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва и пострадавшим журналистам, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Родственникам погибшего Ростислава Журавлёва и пострадавшим будет оказана максимальная помощь», — написал он.

Ранее Балицкий заявил, что Журавлёв погиб при обстреле гражданской машины со стороны ВСУ.

В Министерстве обороны России уточнили, что журналист погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости.