Власти Запорожской области окажут помощь семье погибшего военкора Журавлёва
- РИА Новости
«Родственникам погибшего Ростислава Журавлёва и пострадавшим будет оказана максимальная помощь», — написал он.
Ранее Балицкий заявил, что Журавлёв погиб при обстреле гражданской машины со стороны ВСУ.
В Министерстве обороны России уточнили, что журналист погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости.