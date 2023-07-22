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Власти Запорожской области окажут помощь семье погибшего военкора Журавлёва

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Власти Запорожской области окажут необходимую помощь семье погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва и пострадавшим журналистам, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Власти Запорожской области окажут помощь семье погибшего военкора Журавлёва
  • РИА Новости

«Родственникам погибшего Ростислава Журавлёва и пострадавшим будет оказана максимальная помощь», — написал он.

Ранее Балицкий заявил, что Журавлёв погиб при обстреле гражданской машины со стороны ВСУ.

В Министерстве обороны России уточнили, что журналист погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости.

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