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Шадаев заявил, что намерен ходатайствовать о присвоении военкору Журавлёву ордена Мужества

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Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил о намерении ходатайствовать о присвоении погибшему военкору РИА Новости Ростиславу Журавлёву ордена Мужества.
Шадаев заявил, что намерен ходатайствовать о присвоении военкору Журавлёву ордена Мужества
  • РИА Новости

«Буду вместе с Союзом журналистов ходатайствовать о присвоении Ростиславу ордена Мужества», — заявил Шадаев, его слова приводит Минцифры России в Telegram-канале.

Он выразил соболезнования семье Журавлёва.

Ранее в Минобороны России заявили, что военкор Журавлёв скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв сообщил, что погибший Журавлёв будет похоронен по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

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