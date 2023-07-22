Шадаев заявил, что намерен ходатайствовать о присвоении военкору Журавлёву ордена Мужества
- РИА Новости
«Буду вместе с Союзом журналистов ходатайствовать о присвоении Ростиславу ордена Мужества», — заявил Шадаев, его слова приводит Минцифры России в Telegram-канале.
Он выразил соболезнования семье Журавлёва.
Ранее в Минобороны России заявили, что военкор Журавлёв скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв сообщил, что погибший Журавлёв будет похоронен по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.