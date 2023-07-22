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СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными снарядами Журавлёвки в Белгородской области

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Следователи расследуют факты применения кассетных снарядов украинскими военными при обстреле села Журавлёвка в Белгородской области, а также атаку беспилотника в Крыму.
СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными снарядами Журавлёвки в Белгородской области
  • РИА Новости

«Следователи СК России будут расследовать очередные факты преступлений ВФУ на территории Белгородской области и Республики Крым... Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению преступлений. Их действиям будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Журавлёвка в регионе кассетными боеприпасами.

Также глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял о детонации на складе боеприпасов из-за атаки беспилотника.

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