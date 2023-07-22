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ТАСС: в Монголии на границе с Россией обнаружили патоген бубонной чумы

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Анализ погибшего детёныша сурка в регионе Завхан в Монголии на границе с Россией показал содержание патогена бубонной чумы.
ТАСС: в Монголии на границе с Россией обнаружили патоген бубонной чумы
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэва Роломжава.

«Из аймака Завхан привезли погибшего детёныша сурка, найденного в сомоне (поселении) Эрдэнэхайрхан. Экспресс-тест показал положительный результат», — сказано в сообщении.

Отмечается, что исследования показали в пробах содержание патогена бубонной чумы.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о ситуации с выявлением сибирской язвы в Республике Тыва.

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