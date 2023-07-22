В Союзе потребителей назвали шринкфляцию обманом
- РИА Новости
По словам председателя союза, шринкфляция — это способ избежать упрёков властей в повышении цены.
«То есть шринкфляция — это способ скрытого повышения цен. Скрытая пищевая инфляция. И даже Росстат это не улавливает. Они фиксируют: цена не изменилась. А она изменилась скрытым обманным способом», — уточнил он.
Шелищ считает, что решение этого вопроса в руках правительства.
«Оно должно внести соответствующие изменения в правила продажи розничных товаров по договору купли-продажи», — добавил он.
Ранее депутат Чернышов после покупок в магазинах Москвы заявил о массовой шринкфляции.