Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь временно перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за день.

Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Позднее оно было вновь открыто.

Также глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что противник попытался совершить налёт с использованием БПЛА на инфраструктурные объекты Красногвардейского района полуострова.