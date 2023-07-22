Узнать больше

Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь временно перекрыли

Короткая ссылка
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за день.
Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь временно перекрыли
  • РИА Новости

Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Позднее оно было вновь открыто.

Также глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что противник попытался совершить налёт с использованием БПЛА на инфраструктурные объекты Красногвардейского района полуострова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить