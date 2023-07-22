Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь временно перекрыли
- РИА Новости
Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Позднее оно было вновь открыто.
Также глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что противник попытался совершить налёт с использованием БПЛА на инфраструктурные объекты Красногвардейского района полуострова.