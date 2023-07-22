Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в заявлении.

В заявлении также призывают находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

7 июля на Керченской паромной переправе заработали два больших десантных корабля, они перевозят гражданские автомобили.