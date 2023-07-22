В МВД рассказали о погоне за водителем Porsche в Екатеринбурге

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал о погоне полицейских за водителем Porsche в Екатеринбурге.

По его сведениям, ночью 22 июля водитель Porsche Cayenne проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, после чего проигнорировал требование полицейских остановиться, что и привело к началу погони. В попытке уйти от преследования злоумышленник на высокой скорости совершал опасные манёвры.

Вскоре к преследованию подключились и другие наряды ОВД. Полицейским удалось заблокировать водителя внутри дворового проезда на улице Блюхера, 43, однако водитель всё равно попытался выехать, протаранив служебные и гражданские машины.

«Сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие. Сделав предупредительные выстрелы в воздух, они открыли огонь по колёсам. Личность задержанного инспекторы ДПС уже установили. За рулём спортивного кроссовера находился ранее судимый гражданин Андрей Ш., 1977 года рождения, уроженец города Алапаевска», — рассказал Горелых.

У водителя уже взяли биоматериалы для проведения химико-токсикологического исследования, чтобы определить, были ли в его организме запрещённые вещества.

Уточняется, что в результате действий водителя Porsche были повреждены три патрульных автомобиля ДПС и шесть гражданских машин, включая иномарку подозреваемого.

«На все вопросы сотрудников полиции задержанный не отвечает, играет в молчанку, словно бывалый рецидивист. Его тело представляет собой практически картинную галерею из-за количества имеющихся тату. Грудь мужчины «украшает» большое изображение в виде иконы, но поведение явно неподобающее для человека, живущего по религиозным канонам. Ведётся тщательное расследование», — отметил полковник Горелых.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель автомобиля Porsche протаранил несколько машин, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Позднее он был задержан.