РИА Новости: белгородского экс-вице-губернатора посадили под домашний арест по делу о взятках

Бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева посадили под домашний арест по делу о взятках. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил... ходатайство в отношении Полежаева Константина Алексеевича... об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить», — сказано в заявлении.

Отмечается, что он отправлен под домашний арест на один месяц 29 суток, до 20 сентября включительно.

Ранее стало известно, что Полежаев признал свою вину во взятках в особо крупном размере.

21 июля в отношении него было возбуждено уголовное дело.