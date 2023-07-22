РИА Новости: белгородского экс-вице-губернатора посадили под домашний арест по делу о взятках
- РИА Новости
«Суд постановил... ходатайство в отношении Полежаева Константина Алексеевича... об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить», — сказано в заявлении.
Отмечается, что он отправлен под домашний арест на один месяц 29 суток, до 20 сентября включительно.
Ранее стало известно, что Полежаев признал свою вину во взятках в особо крупном размере.
21 июля в отношении него было возбуждено уголовное дело.