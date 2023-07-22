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РИА Новости: белгородского экс-вице-губернатора посадили под домашний арест по делу о взятках

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Бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева посадили под домашний арест по делу о взятках. Об этом сообщает РИА Новости.
РИА Новости: белгородского экс-вице-губернатора посадили под домашний арест по делу о взятках
  • РИА Новости

«Суд постановил... ходатайство в отношении Полежаева Константина Алексеевича... об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить», — сказано в заявлении.

Отмечается, что он отправлен под домашний арест на один месяц 29 суток, до 20 сентября включительно.

Ранее стало известно, что Полежаев признал свою вину во взятках в особо крупном размере.

21 июля в отношении него было возбуждено уголовное дело.

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