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Бывший вице-губернатор Белгородской области Полежаев признался во взяточничестве в суде

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Экс-заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев признал свою вину во взятках в особо крупном размере.
Бывший вице-губернатор Белгородской области Полежаев признался во взяточничестве в суде
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в Свердловском районом суде началось заседание об избрании меры пресечения Полежаеву.

Сторона обвинения подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, уточняется в материале. При этом сторона защиты сообщила, что не возражает.

Представитель прокуратуры спросил, признаёт ли Полежаев свою вину в инкриминируемых преступлениях.

«Вину признаю», — ответил он.

Ранее в СК России сообщили, что в Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении Полежаева.

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