Бывший вице-губернатор Белгородской области Полежаев признался во взяточничестве в суде
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что в Свердловском районом суде началось заседание об избрании меры пресечения Полежаеву.
Сторона обвинения подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, уточняется в материале. При этом сторона защиты сообщила, что не возражает.
Представитель прокуратуры спросил, признаёт ли Полежаев свою вину в инкриминируемых преступлениях.
Ранее в СК России сообщили, что в Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении Полежаева.