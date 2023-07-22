В ФСБ заявили о задержании в Москве девяти сторонников ячейки «Таблиги Джамаат»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что у задержанных была найдена религиозная литература экстремистского содержания.
Ранее в ФСБ заявили о пресечении деятельности ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат». По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
* «Таблиги Джамаат» — международное религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 07.05.2009).