В ФСБ заявили о задержании в Москве девяти сторонников ячейки «Таблиги Джамаат»

В ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы и полицейские задержали в общей сложности девятерых сторонников ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что у задержанных была найдена религиозная литература экстремистского содержания.

Ранее в ФСБ заявили о пресечении деятельности ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат». По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

* «Таблиги Джамаат» — международное религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 07.05.2009).