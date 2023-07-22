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В ФСБ заявили о задержании в Москве девяти сторонников ячейки «Таблиги Джамаат»

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В ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы и полицейские задержали в общей сложности девятерых сторонников ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*.
В ФСБ заявили о задержании в Москве девяти сторонников ячейки «Таблиги Джамаат»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что у задержанных была найдена религиозная литература экстремистского содержания.

Ранее в ФСБ заявили о пресечении деятельности ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат». По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

* «Таблиги Джамаат» — международное религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 07.05.2009).

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