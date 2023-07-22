ФСБ заявила о пресечении деятельности ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат»

ФСБ совместно с ГУ МВД по Москве пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ по городу Москве и Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК России — «участие в деятельности экстремистской организации», — говорится в сообщении.

Ранее в Иванове задержали сторонника экстремистского объединения «Таблиги Джамаат».

* «Таблиги Джамаат» — международное религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 07.05.2009).