МВД: в ДТП с автобусом и КамАЗом в Кабардино-Балкарии пострадали 12 человек

В результате ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа в Кабардино-Балкарии пострадали 12 человек.

Об этом информирует пресс-служба МВД по республике.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительной информации, 12 человек получили травмы различной степени тяжести», — сказано в материале.

20 июля сообщалось, что на Рублёво-Успенском шоссе в Москве мотоциклист погиб после столкновения с автобусом.

В конце июня Департамент транспорта Москвы сообщил, что в районе Трубной площади в столице произошло ДТП из-за того, что водитель проехал на красный сигнал светофора.