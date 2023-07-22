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МВД: в ДТП с автобусом и КамАЗом в Кабардино-Балкарии пострадали 12 человек

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В результате ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа в Кабардино-Балкарии пострадали 12 человек.
МВД: в ДТП с автобусом и КамАЗом в Кабардино-Балкарии пострадали 12 человек
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба МВД по республике.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительной информации, 12 человек получили травмы различной степени тяжести», — сказано в материале.

20 июля сообщалось, что на Рублёво-Успенском шоссе в Москве мотоциклист погиб после столкновения с автобусом.

В конце июня Департамент транспорта Москвы сообщил, что в районе Трубной площади в столице произошло ДТП из-за того, что водитель проехал на красный сигнал светофора.

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