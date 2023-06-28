Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Москве мотоциклист проехал на красный и влетел в автомобиль и пешехода

Короткая ссылка
Департамент транспорта Москвы сообщил в своём Telegram-канале, что в районе Трубной площади в столице произошло ДТП из-за того, что водитель проехал на красный сигнал светофора.
В Москве мотоциклист проехал на красный и влетел в автомобиль и пешехода
  • Gettyimages.ru

«По предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, водитель мотоцикла двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого мотоциклиста по инерции полетел на пешеходный переход, где столкнулся с переходившим на зелёный свет светофора мужчину.

Уточняется, что в результате ДТП травмы получили мотоциклист и пешеход, на которого он налетел. В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что в Москве на Котельнической набережной возле здания аппарата Российского союза промышленников и предпринимателей произошла массовая авария с участием четырёх машин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить