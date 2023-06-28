В Москве мотоциклист проехал на красный и влетел в автомобиль и пешехода

Департамент транспорта Москвы сообщил в своём Telegram-канале, что в районе Трубной площади в столице произошло ДТП из-за того, что водитель проехал на красный сигнал светофора.

«По предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, водитель мотоцикла двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого мотоциклиста по инерции полетел на пешеходный переход, где столкнулся с переходившим на зелёный свет светофора мужчину.

Уточняется, что в результате ДТП травмы получили мотоциклист и пешеход, на которого он налетел. В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что в Москве на Котельнической набережной возле здания аппарата Российского союза промышленников и предпринимателей произошла массовая авария с участием четырёх машин.