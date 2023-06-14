На Котельнической набережной в Москве произошло массовое ДТП
В Москве на Котельнической набережной возле здания аппарата Российского союза промышленников и предпринимателей произошла массовая авария с участием четырёх машин.
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
Об этом сообщили «Известия».
Пострадал один человек. На месте ДТП прибыли экспертные службы.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor сравнил безопасность вождения мотоциклистов и автомобилистов.
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