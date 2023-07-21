Журналиста и бывшего продюсера «Нашего радио» Козырева включили в список иноагентов

Журналист и бывший продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев включён в список иноагентов.

«21 июля 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены К.Н. Боровой, М.Н. Козырев», — говорится в заявлении Минюста.

Также в реестр включили бывшего члена Общественной палаты России Павла Суляндзигу.

Ранее на иностранного агента Илью Варламова* составили административный протокол об отсутствии плашки иноагента.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.