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Журналиста и бывшего продюсера «Нашего радио» Козырева включили в список иноагентов

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Журналист и бывший продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев включён в список иноагентов.
Журналиста и бывшего продюсера «Нашего радио» Козырева включили в список иноагентов
  • Legion-Media
  • © Photographers

«21 июля 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены К.Н. Боровой, М.Н. Козырев», — говорится в заявлении Минюста.

Также в реестр включили бывшего члена Общественной палаты России Павла Суляндзигу.

Ранее на иностранного агента Илью Варламова* составили административный протокол об отсутствии плашки иноагента.

Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.

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