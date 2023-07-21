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Минздрав России предложил перейти к вакцинации от COVID-19 только уязвимых категорий граждан

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Минздрав России предложил проект перехода от массовой вакцинации от коронавируса к иммунизации уязвимых категорий граждан. Текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Минздрав России предложил перейти к вакцинации от COVID-19 только уязвимых категорий граждан
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Отмечается, что в России сформировался высокий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 и стабилизировалась эпидемическая ситуация по заболеванию.

«Целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан», — говорится в тексте.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как COVID-19 может помогать в лечении онкологических заболеваний.

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