Минздрав России предложил перейти к вакцинации от COVID-19 только уязвимых категорий граждан
- РИА Новости
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Отмечается, что в России сформировался высокий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 и стабилизировалась эпидемическая ситуация по заболеванию.
«Целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан», — говорится в тексте.
Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как COVID-19 может помогать в лечении онкологических заболеваний.