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Омбудсмен Волынец прокомментировала сообщения об избиении детей в лагере в Татарстане

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Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала сообщения об избиении детей в лагере на базе спортивного клуба «Дельта».
Омбудсмен Волынец прокомментировала сообщения об избиении детей в лагере в Татарстане
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

В беседе с inkazan.ru омбудсмен заявила, что знает о произошедшем, — к ней обратился один из родителей. Волынец направила запрос в правоохранительные органы и администрацию лагеря.

«Мы будем давать оценку, когда правоохранительные органы дадут своё заключение», — отметила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту возможного унижения и применения силы в отношении детей в лагере «Медная горка» в Верхней Пышме Свердловской области.

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