Омбудсмен Волынец прокомментировала сообщения об избиении детей в лагере в Татарстане
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
В беседе с inkazan.ru омбудсмен заявила, что знает о произошедшем, — к ней обратился один из родителей. Волынец направила запрос в правоохранительные органы и администрацию лагеря.
«Мы будем давать оценку, когда правоохранительные органы дадут своё заключение», — отметила омбудсмен.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту возможного унижения и применения силы в отношении детей в лагере «Медная горка» в Верхней Пышме Свердловской области.