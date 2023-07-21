Омбудсмен Волынец прокомментировала сообщения об избиении детей в лагере в Татарстане

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала сообщения об избиении детей в лагере на базе спортивного клуба «Дельта».

В беседе с inkazan.ru омбудсмен заявила, что знает о произошедшем, — к ней обратился один из родителей. Волынец направила запрос в правоохранительные органы и администрацию лагеря.

«Мы будем давать оценку, когда правоохранительные органы дадут своё заключение», — отметила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту возможного унижения и применения силы в отношении детей в лагере «Медная горка» в Верхней Пышме Свердловской области.